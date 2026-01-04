BOTAŞ'tan Nesibe Aydın'a 21 sayılık fark!

- BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Nesibe Aydın'ı 93-72 yendi.
- Maç, Ankara Spor Salonu'nda oynandı ve BOTAŞ üstün bir performans sergiledi.
- BOTAŞ'ta Dantas 34, Williams ise 23 sayı ile öne çıktı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-72'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş, Erhan Erdoğan
BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 4, Selin Rachel Gül 7, Dantas 34, Williams 23, Işık Su Güven, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 8, Işılay Eğin 5, Serfa
Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 12, Pelin Gülçelik 5, Green 14, Yağmur Önal 3, Büşra Akgün, Melike Yalçınkaya 5, Turner 15, Aysude Torcu, Derin Yaya 3
1. Periyot: 20-18
Devre: 57-32
3. Periyot: 75-50