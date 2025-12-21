Abone ol: Google News

Bursaspor Basketbol, Mersin Spor'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Mersin Spor'u 99-88 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 18:01
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bursaspor Basketbol ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 99-88'lik skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Alper Gökçebel

Bursaspor Basketbol: Childress 18, Tevfik Akdamar, Parsons 14, Göksenin Köksal 9, Bora Satır, Berk Can Akın 2, Delaurier 2, Crawford 11, Yesukan Onar, King 14, Konontsuk 9, Nnoko 20

Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs, Kartal Özmızrak, March 11, Leon Apaydın, Koray Çekici, Cowan 17, Cruz 24, Ergi Tırpancı 5, White 19, Kuzey Livaneli, Chassang 8

1. Periyot: 20-22

Devre: 44-45

3. Periyot: 67-65

