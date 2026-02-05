Korku dolu anlar yaşandı: Barış Alper Yılmaz'dan Ahmed Kutucu'ya hayati müdahale

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada yaşanan bir pozisyon, yürekleri ağza getirdi.

Mücadelenin 46. dakikasında Ahmed Kutucu ile İsa Doğan, hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından iki futbolcu da kontrolsüz şekilde yere yığıldı ve oyun hemen durduruldu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR: AHMED KUTUCU'NUN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Yere düşerken başını çarpan Ahmed Kutucu'nun dili boğazına kaçtı.

Bu kritik anda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, hiç vakit kaybetmeden takım arkadaşına müdahale etti.

Barış Alper'in soğukkanlı davranışı ve hızlı refleksi, olası bir tehlikenin önüne geçti.

Pozisyonun ardından sağlık ekipleri, hızla sahaya girerek iki futbolcuya müdahalede bulundu.

BARIŞ ALPER'DEN HAYATİ MÜDAHALE

Ahmed Kutucu ayağa kalkarak soyunma odasına giderken, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Barış Alper'in müdahalesi sonrası ilk yardımın önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı.