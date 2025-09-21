Bursaspor Basketbol, PAOK'u devirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde temsilcimiz Bursaspor Basketbol ile Yunan ekibi PAOK karşı karşıya geldi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde SamElyon Arena'da oynanan maçta, 1. periyodu 30-9'luk skorla farklı bir şekilde önde geçen Bursaspor, devreye de 54-26'lık skor avantajıyla üstün girdi.

BURSASPOR BASKETBOL'DAN 19 SAYILIK FARK

Üçüncü çeyrekte de skor farkını koruyan Bursa temsilcisi, son periyoda 74-46 önde başlarken maçtan da 92-73 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

RAKİP BELÇİKA'DAN

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde, Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla Bulgaristan'da SamElyon Arena'da 23 Eylül Salı günü TSİ 16.30'da karşılaşacak.