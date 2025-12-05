UEFA'dan Fenerbahçeli Jhon Duran'a ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, Ferencvaros mücadelesinin son anlarında rakibine yaptığı müdahale sebebiyle hakem Ricardo de Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Duran'ın ne kadar ceza alacağı ise merak konusuydu.

2 MAÇ CEZA VERİLDİ

Fenerbahçe-Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.

ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve eski takımı Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.