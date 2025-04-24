Can Sevim: Kalan 4 maçımızı da kazanmak istiyoruz

İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde elde ettiği galibiyetlerle hem taraftarının yüzünü güldüren hem de belirlediği play-off hedefine adım adım yaklaşan Mersin Spor Kulübü (MSK), 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak.

Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası’nda Tofaş'ı 2 kez mağlup eden MSK, güçlü rakibini bir kez daha yenerek play-off’a kalma yolunda yara almak istemiyor.

"PLAY-OFF'A GİRİP GİRMEYECEĞİMİZİ BELİRLEYECEK"

Başantröner Can Sevim, ligde kalan 4 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Kalan maçlarda yapabileceklerinin en iyisini yapmayı ve maksimum galibiyet almayı hedeflediklerini belirten Sevim, şu şekilde konuştu:

Bu, doğrudan play-off’a girip girmeyeceğimizi belirleyecek. Tofaş maçı da bunlardan sadece biri. Bizim için artık bu saatten sonra kiminle veya nerede oynadığımızın bir farkı olmaması lazım. Her maçı kazanmaya çalışıp maksimum galibiyet almalıyız ki direkt play-off’a girebilelim ya da play-in’deki avantajımızı kaybetmeyelim.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Basketbolcu Justin Cobbs, rakiplerinin ligin güçlü takımlarından biri olduğunu belirterek, bu bilinçle hazırlıkları sürdürdüklerini kaydetti. Cobbs, şunları dedi:

İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Play-off için elimizden geleni yapmaya hazırız.

"BİZ HAZIRIZ"

Canberk Kuş ise hazırlıkların gayet iyi gittiğini ifade ederek, şu şekilde konuştu: