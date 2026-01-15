Trabzonspor'da adeta küllerinden doğdu: Ernest Muçi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hani derler ya bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor diye, Ernest Muçi de işte öyle bir hikaye...

2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer olan Ernest Muçi, siyah-beyazlılarda zor günler geçirdi.

Arnavut oyuncu, söz konusu dönemde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda görev aldığı 17 karşılaşmada 4 gole imza attı.

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU

Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 38 kez giyen Ernest Muçi; 7 gol, 3 asistle oynadı.

Muçi böylelikle Beşiktaş kariyeri boyunca çıktığı 61 mücadelede 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon başında bordo-mavili takıma transfer olmadan önce siyah-beyazlı takımda 58 dakika forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, sonrasında Trabzonspor’a transfer olarak bordo-mavili takımda adeta kendini buldu.

Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 7 gol attı, 2 de asistle oynadı.

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA 17 MAÇTA 9 GOL ATTI

Takımının topladığı puanlarda önemli pay sahibi olan Muçi, yalnızca ligde değil Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor'u sırtlayan isimlerden oldu.

Dün akşam oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde 10 kişi kalan İstanbulspor’u 6-1 mağlup eden bordo-mavililerde Ernest Muçi, 2 gol daha attı.

Muçi gollerinin yanı sıra bir de asist yaptı.

BONSERVİS BEDELİ 8.5 MİLYON EURO

Sezon sonu geleceği merak konusu olan Muçi'nin kariyer sezonunu yaşadığı görüldü.

Trabzonspor'un Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a beş taksit şeklinde 8,5 milyon euro + KDV tutarında bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.