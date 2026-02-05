ÇBK Mersin, Panathinaikos deplasmanında kazandı

- ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Panathinaikos'u 91-87 yendi.
- Maçın ilk yarısını önde geçen ÇBK Mersin, üstünlüğünü son periyotta da korudu.
- Rövanş maçı 12 Şubat'ta Mersin'de oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi ile temsilcimiz ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-19 önde bitiren ÇBK Mersin, devre arasına da 49-39 üstünlükle gitti.
Panathinaikos ikinci devrede daha etkili performans sergilemesine rağmen üçüncü çeyrek de, 76-65 Mersin temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
KAZANAN ÇBK MERSİN
Son periyotta da oyunun kontrolünü bırakmayan ÇBK Mersin, karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.
RÖVANŞ MERSİN'DE
Ev sahibi ekipte Artemis Spanou 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, ÇBK Mersin'de Büşra Akbaş, 21 sayıyla oynadı.
Rövanş maçı, 12 Şubat Perşembe günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.