Mersin Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

- Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92 yendi.
- Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve kazanan Mersin Spor oldu.
- Karşılaşmanın devre arasına Mersin Spor 66-41 önde girdi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Spor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 110-92'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu
Mersin Spor: Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8, Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Apaydın 15, Koray Çekici
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 17, Ömer Can İlyasoğlu, Miles 14, Badzim 18, Omic 10, Emre Tanışan 8, Griffin 7, Cazalon 9, Mahir Ağva 9, Erbey Kemal Paltacı
1. Periyot: 33-23
Devre: 66-41
3. Periyot: 84-63