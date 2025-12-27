Abone ol: Google News

Mersin Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92 yendi.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 17:58
Mersin Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti
  • Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92 yendi.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve kazanan Mersin Spor oldu.
  • Karşılaşmanın devre arasına Mersin Spor 66-41 önde girdi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Spor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 110-92'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8, Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Apaydın 15, Koray Çekici

Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 17, Ömer Can İlyasoğlu, Miles 14, Badzim 18, Omic 10, Emre Tanışan 8, Griffin 7, Cazalon 9, Mahir Ağva 9, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 33-23

Devre: 66-41

3. Periyot: 84-63

