Vanspor FK, Hatayspor'a 4 attı

Vanspor FK, 1. Lig'in 19. haftasında evinde Hatyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 18:02
  • Vanspor FK, 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u 4-0 yendi.
  • Galibiyet gollerini Bilkoue, Emir Bars, Medeni Bingöl ve Muhammed Çoksu attı.
  • Vanspor'un puanı 27'ye çıkarken, Hatayspor 6 puanda kaldı.

1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK, Hatayspor'u ağırladı.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor FK 4-0 kazandı.

Vanspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Bilkoue, 45+1. dakikada Emir Bars, 67. dakikada Medeni Bingöl ve 90. dakikada Muhammed Çoksu kaydetti.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Vanspor, ligdeki puanını 27'ye çıkarırken Hatayspor 6 puanda kaldı.

1. Lig'in 20. haftasında Vanspor FK, Boluspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Keçiörengücü deplasmanına gidecek.

