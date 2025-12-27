Vanspor FK, Hatayspor'a 4 attı

- Vanspor FK, 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u 4-0 yendi.
- Galibiyet gollerini Bilkoue, Emir Bars, Medeni Bingöl ve Muhammed Çoksu attı.
- Vanspor'un puanı 27'ye çıkarken, Hatayspor 6 puanda kaldı.
1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK, Hatayspor'u ağırladı.
Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor FK 4-0 kazandı.
Vanspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Bilkoue, 45+1. dakikada Emir Bars, 67. dakikada Medeni Bingöl ve 90. dakikada Muhammed Çoksu kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Vanspor, ligdeki puanını 27'ye çıkarırken Hatayspor 6 puanda kaldı.
1. Lig'in 20. haftasında Vanspor FK, Boluspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Keçiörengücü deplasmanına gidecek.