ÇBK Mersin'den OGM Ormanspor'a 17 sayılık fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-63 yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 18:03
  • ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor'u 80-63 mağlup etti.
  • Karşılaşma, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşti.
  • Ev sahibi ekip, üçüncü periyottan itibaren üstünlüğünü korudu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇBK Mersin ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 80-63'lük skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orkun Yurttaş, Metehan Alaçam, Caner Bahadır

ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 4, Juskaite 11, Burke 23, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 10, Sevgi Tonguç, Ayşenaz Harma, Asena Yalçın, Sinem Ataş 16, Eslem Güler 3, Razheva 11

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 5, Kübra Erat 2, Shields 14, Anigwe 21, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü, Banu Şimşek 2, Yağmur Güvercin, Fraser 8

1. Periyot: 15-16

Devre: 37-30

3. Periyot: 56-44

