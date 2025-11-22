ÇBK Mersin'den OGM Ormanspor'a 17 sayılık fark!

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor'u 80-63 mağlup etti.
- Karşılaşma, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşti.
- Ev sahibi ekip, üçüncü periyottan itibaren üstünlüğünü korudu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇBK Mersin ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 80-63'lük skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orkun Yurttaş, Metehan Alaçam, Caner Bahadır
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 4, Juskaite 11, Burke 23, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 10, Sevgi Tonguç, Ayşenaz Harma, Asena Yalçın, Sinem Ataş 16, Eslem Güler 3, Razheva 11
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 5, Kübra Erat 2, Shields 14, Anigwe 21, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü, Banu Şimşek 2, Yağmur Güvercin, Fraser 8
1. Periyot: 15-16
Devre: 37-30
3. Periyot: 56-44