Erzurumspor FK'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki!

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın taraftarlarının her zaman en iyisine layık olduğunu ancak bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların eleştiri boyutunu aştığını söyledi.

Ahmet Dal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kentte yapılması planlanan stadyumun kente yapılacak önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

"SOMUT ADIMLARIN ATILMASINI İSTİYORUZ"

Bu konuda herkesin emeği olduğunu ifade eden Dal, "O müjdeyi aldıktan sonra herkesin yapılması için emeği var. Bir an önce stat konusunda somut adımların atıldığını görmek istiyoruz. Yetkililere de söyledim çünkü Erzurum'da inşaat sezonu çok kısa ve bir ay geç kalındığında statta geç oynayacağız. İnsanlar depremden dolayı seyirci alamadığımız tribünleri görüyor ve bana Erzurumspor taraftarının ilgi göstermediğini söylüyor. Seyirci alabilsek zaten doldururuz. Stat bu şehrin en önemli konularından bir tanesi. Erzurumspor başkanı olarak yetkim, gücüm bu işin içinde olanlara hatırlatmak. Onlar da çalışmaların devam ettiğini ve somut adımların atılacağını söylüyorlar. Ama ben maalesef biraz geç kalındığını düşünüyorum." diye konuştu.

"ELEŞTİRİ BAŞ GÖZ ÜSTÜNE"

Dal, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin ise şunları kaydetti:

Fake hesapları Cumhuriyet Başsavcımıza ilettim. Özellikle bir hesaptan hocamızla, futbolcularımızla ilgili transfer yasağı olmasına rağmen bizi yalnız bırakmayan futbolculara yapılan bu ahlaksızlığı lanetliyorum. Bu topraklarda yaşayan insanlara ağza alınmayacak sözleri söyleyen dünyanın en aşağılık insanıdır. Eleştiri baş göz üstüne. Taraftarımız her zaman en iyisini istediler. En doğal hakları ama 90 dakika bitiyor sosyal medyadan başlıyorlar. Köklü takımların bugün hallerini görüyoruz. Biz, o gün ki şartlarda 5,5 milyon euro borcu olan bir takımı tertemiz yaptık ama maalesef kimseye yaranamıyoruz. Dışarıdan atıp tutanlar, kongre döneminde reklam yapanlar bu kulübe zarar verdiler. Bugün karar alsam 15 günde kongre yapabilirim ama kolay bir ekonomi yönetmiyoruz. Dışarıdan konuşmak kolay. Yine söylüyorum; 'Erzurumspor'u senden daha iyi yönetiriz' diyen kim varsa buyursun gelsin.

"SÜPER LİG'DE KALMAK İÇİN EN AZ 2 MİLYAR PARA HARCAMANIZ LAZIM"

Takımın geçmişte yaşadığı sıkıntılarla bugünlere geldiğini dile getiren Dal, şu ifadeleri kullandı: