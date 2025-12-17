Abone ol: Google News

Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 17:22
Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi
  • Nilüfer Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Nilüfer Belediyespor'un ev sahipliğinde Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşmanın setleri 25-18, 25-19 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu. 

77 DAKİKA OYNANDI

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Sıla Zeynep Yaşar, Edwards, Öykü Saruhan)

Bahçelievler Belediyespor: Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun)

Setler: 25-18, 25-19, 25-18

Süre: 77 dakika

Eshspor Haberleri