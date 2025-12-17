Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

- Nilüfer Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç, Nilüfer Belediyespor'un ev sahipliğinde Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşmanın setleri 25-18, 25-19 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.
77 DAKİKA OYNANDI
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Sıla Zeynep Yaşar, Edwards, Öykü Saruhan)
Bahçelievler Belediyespor: Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun)
Setler: 25-18, 25-19, 25-18
Süre: 77 dakika