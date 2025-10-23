Abone ol: Google News

NBA'de yasa dışı kumar skandalı! Chauncey Billups ile Terry Rozier tutuklandı

FBI tarafından düzenlenen operasyonda Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 18:14
NBA'de yasa dışı kumar skandalı! Chauncey Billups ile Terry Rozier tutuklandı
  • NBA'de Chauncey Billups ve Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasından tutuklandı.
  • Rozier Orlando'da, Billups ise Oregon'da FBI operasyonuyla yakalandı.
  • Billups'ın tutuklanması mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla da ilgili.

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı.

ABD merkezli spor sitesi ESPN'in haberine göre, FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi.

BILLUPS'IN TUTUKLANMA NEDENİ

Haberde Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.

Eshspor Haberleri