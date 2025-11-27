Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek maçı sonrası millileri tebrik etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında evinde Bosna Hersek'i 93-71'lik skorla yendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı Dünya Kupası yolundaki ilk sınavında yalnız bırakmayarak karşılaşmayı salonda takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma sonrası Milli oyuncuları soyunma odasında da tebrik etti.

İKİNCİLİK MADALYASINI TAKDİM ETTİLER

Bu özel buluşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyası, takım kaptanı ve oyuncuları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.