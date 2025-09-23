Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi basın toplantısında şaşırtan anlar: Tek bir soru bile sorulmadı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı yapıldı.

Toplantı bitiminde ise dikkat çeken bir an yaşandı...

HİÇBİR SORU SORULMADI

İki takımın koçları ve oyuncuları basından gelecek soruları cevaplamak için beklerken, kendilerine herhangi bir soru yönlendirilmedi.

Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş koçu Dusan Alimpijevic, takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Yiğit Arslan’ın katıldığı toplantı sonunda soru gelmemesi üzerine iki taraf da şaşkınlığını gizleyemedi.

"VAY BE, HARİKASINIZ"

Melih Mahmutoğlu, basın toplantısında kimse soru sormayınca, "Vay be. Harikasınız” diyerek duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyaya yansıyan bu anlar tepki topladı.