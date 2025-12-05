Beşiktaş, Giresunspor'u mağlup etti

- Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'de Giresunspor'u 35-24 yendi.
- İlk yarıyı 16-12 önde kapatan Beşiktaş üstünlüğünü korudu.
- Maç öncesi, yardımcı antrenör Valeri Parshkov için saygı duruşu yapıldı.
Erkekler Hentbol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 16-12 önde bitirdi.
Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı da 35-24 kazandı.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Siyah-beyazlı takım karşılaşma öncesinde, geçen yıl yaşamını yitiren Hentbol Rezerv Takımı'nın yardımcı antrenörü Valeri Parshkov için pankart açarak saygı duruşunda bulundu.