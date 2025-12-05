Galatasaray'da Lucas Torreira'ya özel pankart

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için pankart hazırladı.

Pankartın üzerinde Torreira'nın, Fenerbahçe derbisinden sonra söylediği "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" sözü ve o maçtaki bir fotoğrafı yer aldı.

Lucas Torreira, müsabaka öncesinde bu pankartın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK

Öte yandan Galatasaray taraftarı tribünlere destek pankartları astı.

Pankartlarda "Galatasaray tek, siz hepiniz", "Bu takım bu sene söke söke şampiyon", "Kenetlenenin! başka Galatasaray yok" ve "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazıları yer aldı.