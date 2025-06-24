Dallas Mavericks'ten Daniel Gafford'a 3 yıllık yeni kontrat

Dallas Mavericks, pivot Daniel Gafford ile 3 yıllığı yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, mevcut sözleşmesi 2025-26 sezonu sonunda bitecek olan Gafford, bu imzayla uzun vadede takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürecek.

26 yaşındaki uzun, geçtiğimiz sezon 57 maçta forma giydi ve 31'ine ilk beş başladı.

TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ

Kariyerinin en yüksek ortalaması olan 12.3 sayı üreten Gafford, aynı zamanda 6.8 ribaund ve 1.8 blok ortalaması yakaladı.

Bu alanda sadece Anthony Davis'in gerisinde kaldı (Davis, Dallas'ta sadece 9 maç oynadı ve 2.2 blok ortalamasıyla bitirdi).

Bu anlaşma, Mavericks'in kadro iskeletini koruma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

DİĞER OYUNCULAR

Takımda 2025-26 sezonu sonrasında sözleşmesi süren yalnızca altı oyuncu bulunuyor.

Genç uzunlar Dereck Lively II ve Olivier-Maxence Prosper ise 2026-27 sezonu için takım opsiyonlarına sahip.

Dallas'ın ayrıca 2024 Draftı'nda 1. sıradan Duke yıldızı Cooper Flagg'i seçmesi bekleniyor. Bu yaz, Kyrie Irving, P.J. Washington ve Dwight Powell için de olası uzatma görüşmeleri yapılacak.

Mart ayında çapraz bağ sakatlığı geçiren Irving'in 2025-26 sezonu için 43 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor ve kararını salı gününe kadar vermesi gerekiyor.