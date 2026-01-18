Abone ol: Google News

Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u uzatmada devirdi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, sahasında Aliağa Petkimspor'u, normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma sonunda 103-91 yendi.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 23:04
  • Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Aliağa Petkimspor'u uzatmada 103-91 mağlup etti.
  • Maç, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynandı ve normal sürede 89-89 eşitlikle tamamlandı.
  • Karşıyaka'da Young 23 sayı ile etkili olurken, Aliağa Petkimspor'da Franke 23 sayı ile oynadı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma sonunda kazanan 103-91'lik skorla ev sahibi takım Karşıyaka oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Mustafa Kemal Atatürk 

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu,

Karşıyaka: Sokolowski 17, Samet Geyik 12 , Manning 14, Alston 7, Moody 15, Young 23, Serkan Menteşe, Gordic, Bishop 11, Ege Özçelik, Mert Celep 4

Aliağa Petkimspor: Efianayi 7, Whittaker 22, Franke 23, Blumbergs 8, Sajus 4, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav 7, Floyd 3, Brown 17,

1.⁠ ⁠Periyot: 19-15

Devre: 35-40

3.⁠ ⁠Periyot: 59-67

Normal süre: 89-89

