Emlak Konut, Galatasaray'ı yendi

- Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ı 74-68 mağlup etti.
- Maç, Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynandı ve Emlak Konut ev sahibi avantajını iyi değerlendirdi.
- En skorer oyuncular Emlak Konut'tan Thomas 23 sayı, Galatasaray'dan Kuier 19 sayı ile oynadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Emlak Konut ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 74-68'lik skorla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Gönen, Hasan Ok, İsmail Bayram
Emlak Konut: Ferda Yıldız 8, Thomas 23, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 14, Gueye 6, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 3, Gizem Başaran Turan 2
Galatasaray: Smalls 17, Williams 14, Oblak 4, Ayşe Cora Yamaner 3, Elif Bayram 5, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 6, Kuier 19
1. Periyot: 22-15
Devre: 39-32
3 Periyot: 59-52