Bursaspor, Rahmetullah Berişbek’i transfer etti

- Bursaspor, Bandırmaspor'dan sağ bek Rahmetullah Berişbek'i transfer etti.
- 26 yaşındaki oyuncu, son üç sezonda 94 maç oynadı ve 5 gol attı.
- Bursaspor, yeni transferine başarılar diledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursaspor, sağ bek transferini resmiyete döktü.
Yeşil-beyazlı kulüp, Bandırmaspor forması giyen Rahmetullah Berişbek’in transferini kamuoyuna duyurdu.
Son üç sezondur Bandırmaspor’da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 94 resmi maçta görev alırken 5 gol kaydetti.
BU SEZON 18 MAÇIN TAMAMINA 11 BAŞLADI
Rahmetullah Berişbek, bu sezon 1’inci Lig’de çıktığı 18 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ankara doğumlu sağ bek, kariyerinde daha önce Giresunspor forması da giydi.
Bursaspor Kulübü, yeni transferi Rahmetullah Berişbek’e yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.