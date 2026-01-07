Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

- Emlak Konut, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-86 yendi.
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 92-86'lık skorla konuk takım Emlak Konut oldu.
Bu sonuçla Emlak Konut, Dörtlü Final'e yükseldi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aydın Karaçam, Nihat Çetin, Niyazi Yasin Kahraman
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 20, Williams 18, Doğa Adıcan 11, Merve Arı 2, Merve Uygül 12, İdil Türk 3, Collier 20, Feray Dalkılıç
Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 1, Ferda Yıldız 12, Thomas 16, Ceren Akpınar, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 14, Macaulay 10, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 23
1. Periyot: 26-39
Devre: 51-59
3. Periyot: 67-81