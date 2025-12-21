Emlak Konut, OGM Ormanspor'a şans tanımadı

- Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor'u 79-65 yendi.
- Emlak Konut, bu galibiyetle ligdeki 8. zaferini kazandı.
- OGM Ormanspor ise 8. mağlubiyetini aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasının kapanış maçında OGM Ormanspor ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-65'lik skorla konuk takım Emlak Konut oldu.
Emlak Konut bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Turgut Işık, Sami İrek, Berkin Yücer
OGM Ormanspor: Duygu Özen 5, Kübra Erat 6, Gamze Takmaz 12, Shields 12, Fraser 15, Damla Gezgin, Banu Şimşek 15
Emlak Konut: Thomas 7, Günesh Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 2, Macaulay 18, Ndour 10, Delaere 16, Melek Uzunoğlu 8, Berfin Sertoğlu 8, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan 2, Ceren Akpınar 2
1. Periyot: 14-18
Devre: 26-50
3. Periyot: 45-63