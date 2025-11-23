Abone ol: Google News

Emlak Konut'tan Beşiktaş'a 29 sayılık fark!

Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 99-70 yendi.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 15:05
  • Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'ı 99-70 mağlup etti.
  • Maç, Beşiktaş GAİN'de oynandı ve Emlak Konut, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı farklı kazandı.
  • Emlak Konut'un en skorer ismi, 24 sayı ile Thomas oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Akatlar'da oynanan müsabakada kazanan 99-70'lik skorla konuk takım Emlak Konut oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Murat Arıkanlı, Buğra Çağatay Savaş

Beşiktaş: Pelin Bilgiç 7, Milic 11, Meltem Yıldızhan 3, Fasaula 24, Toure 6, Okonkwo 2, Almira Yiğit, Yağmur Özdal 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Gizem Sezer 2, İlayda Güner 5, Whitcomb 5

Emlak Konut: Ferda Yıldız 9, Thomas 24, Ceren Akpınar 14, Macaulay 10, Ndour 11, Delaere 10, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 13, Holesinska 7, Gizem Başaran Turan 1

1. Periyot: 8-24

Devre: 32-49

3. Periyot: 58-80

Beş faulle çıkan: 39.62 Milic (Beşiktaş)

