Emlak Konut'tan Beşiktaş'a 29 sayılık fark!

- Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'ı 99-70 mağlup etti.
- Maç, Beşiktaş GAİN'de oynandı ve Emlak Konut, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı farklı kazandı.
- Emlak Konut'un en skorer ismi, 24 sayı ile Thomas oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Akatlar'da oynanan müsabakada kazanan 99-70'lik skorla konuk takım Emlak Konut oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Murat Arıkanlı, Buğra Çağatay Savaş
Beşiktaş: Pelin Bilgiç 7, Milic 11, Meltem Yıldızhan 3, Fasaula 24, Toure 6, Okonkwo 2, Almira Yiğit, Yağmur Özdal 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Gizem Sezer 2, İlayda Güner 5, Whitcomb 5
Emlak Konut: Ferda Yıldız 9, Thomas 24, Ceren Akpınar 14, Macaulay 10, Ndour 11, Delaere 10, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 13, Holesinska 7, Gizem Başaran Turan 1
1. Periyot: 8-24
Devre: 32-49
3. Periyot: 58-80
Beş faulle çıkan: 39.62 Milic (Beşiktaş)