Cristiano Ronaldo son halini paylaştı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, dünya spor kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Portekizli yıldız, bu yıl da gollerine devam ediyor.

Bir yandan formunu yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Ronaldo, diğer yandan da fiziğiyle genç sporculara taş çıkarıyor.

40 YAŞINDA AMA 18'LİK DELİKANLI GİBİ

Portekizli efsane son olarak sosyal medya hesabından sauna sonrası güncel fiziğini paylaştı.

40 yaşındaki ünlü oyuncu, güncel fizik durumuyla adeta gençlere taş çıkarttı.

İşte Ronaldo'nun güncel fiziği...

DİSİPLİNLİ YAŞAM TARZI...

Öte yandan Ronaldo'nun paylaştığı fiziğinin arkasında disiplinli bir yaşam tarzı ve bilimsel temellere dayanan alışkanlıklar bulunuyor.

Ronaldo, protein açısından zengin ve işlenmemiş, sağlıklı gıdalara dayalı bir beslenme düzeni uyguluyor.

ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUYOR: GAZLI İÇECEK TÜKETMİYOR

Tavuk, balık, kepekli tahıllar, avokado, zeytinyağı, kuruyemişler ve bol sebze-meyve içeren bu diyet ünlü futbolcunun hücre yenilenmesini destekleyerek, inflamasyonu azaltıyor.

Fast food gibi işlenmiş gıdaları ise kesinlikle ağzına bile sürmüyor.

Ronaldo'nun sloganı haline gelen "Su için" ifadesi sadece sembolik bir anlam taşımıyor.

Gazlı içecekleri kesinlikle uzak duran futbolcu, gün içerisinde yüksek miktar su tüketiyor.