Yusuf Dikeç: Elon Musk bana mesaj attı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı madalyayla Türkiye’ye olimpik atıcılıktaki ilk olimpiyat madalyasını getiren Yusuf Dikeç, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dikeç son olarak İspanyol basınına özel bir röportaj verdi.

"ŞÖHRET BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Marca gazetesine konuşan Dikeç, neden ünlü olmaktan hoşlanmadığını anlattı.

Dikeç, "Kişiliğim gereği, şöhret beni rahatsız ediyor. Bir arkadaşımla bir şeyler içmeye gittiğimde insanların beni çekmesini veya sürekli bana bakmasını sevmiyorum. Bazen yalan haberler yapıyorlar... Bazen bu beni rahatsız ediyor." dedi.

"MUSK MESAJ ATTI: NADAL VE DJOKOVIC'LE TANIŞTIM"

Paris Olimpiyatları'ndan sonra tanıştığı kişilerden bahseden Dikeç, Elon Musk'un kendisine mesaj attığını söyledi.

Madrid'de bir davete katıldığını söyleyen Dikeç, "Elon Musk bana X üzerinden doğrudan mesaj attı ve sonra Madrid'deki Laureus galasına davet edildim ve orada Nadal ve Djokovic ile tanıştım." şeklinde konuştu.



"28 YAŞINA KADAR ELİME SİLAH ALMADIM"

Dikeç son olarak, 28 yaşına kadar eline silah almadığını söyleyedi.

Milli sporcu, "Hiç o tür oyuncaklarla hiç oynamadım. Ne tabanca, ne tüfek, ne de başka bir şey. 28 yaşına kadar hiç tabanca tutmamıştım, olimpik atıcılığın Olimpiyatlarda bir spor olduğunu ve en çok madalya dağıtan sporlardan biri olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi 15-16 yaşında atıcılığa başlayan çocukları gördüğümde bu durum beni mutlu ediyor, ama aynı zamanda bu spora o kadar genç yaşta başlamadığım için biraz da üzülüyorum. Bu beni biraz üzüyor." dedi.