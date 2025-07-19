Erkek basketbolundaki ilk kadın başantrenör Jelena Todorovic!

Basketbol dünyasında şu zamana dek gerçekleşmemiş bir gelişme meydana geldi.

Sırp asıllı 31 yaşındaki Avustralyalı başantrenör Jelena Todorovic, Brezilya'da Fortaleza Basquete Cearense takımı ile anlaştı.

'ERKEK BASKETBOL TAKIMINA LİDERLİK EDEN İLK KADIN BAŞANTRENÖR'

Todorovic böylelikle, ülkede bir erkek profesyonel basketbol takımını çalıştıracak ilk kadın olarak tarihe geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp asıllı Avustralyalı, henüz 31 yaşındayken Brezilya'da bir erkek profesyonel basketbol takımına liderlik eden ilk kadın başantrenör oldu." denildi.

YUNANİSTAN ERKEK MİLLİ TAKIMI'NDA DA YER ALDI

Todorovic, 2023 yılında Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer almıştı.