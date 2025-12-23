Abone ol: Google News

Kocaelispor, Erzurumspor FK'ya 3 attı

Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında evinde Erzurumspor FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 16:54
  • Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.
  • Darko Churlinov iki, Joseph Nonge bir gol attı.
  • Erzurumspor'un tek golü Brandon Baiye'den geldi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Süper Lig takımı Kocaelispor ile Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Kocaelispor oldu.

KOCAELİSPOR ÜÇ GOLLE GÜLDÜ

Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri, 18 ile 45. dakikalarda Darko Churlinov ve 53. dakikada Joseph Nonge kaydetti.

Konuk ekip Erzurumspor FK'nin tek golünü 88. dakikada Brandon Baiye kaydetti.

KUPADA SIRADAKİ MAÇLARI

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, gruplara 3 puanla başladı. Erzurumspor FK ise kupada puansız açılışı yaptı.

Grupta ikinci maçlarda Kocaelispor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK, Rizespor'u konuk edecek.

