Josef de Souza'dan derbi mesajı!

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak derbi maçı öncesi Josef de Souza'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Josef de Souza, gönderisinde siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.

"GALİP OLARAK AYRILACAĞIZ"

Josef paylaşımında, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini yazdı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ FORMALARINI GİYDİ

36 yaşındaki Brezilyalı eski yıldız, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giymişti.