Erokspor, Bursaspor Basketbol deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Erokspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 105-77 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 09:53
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bursaspor Basketbol ile Erokspor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 105-77'lik skorla konuk takım Erokspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 13, Parsons 9, Berk Can Akın 6, Konontsuk 18, Nnoko 14, Bora Satır, Delaurier 6, Crawford 5, Yesukan Onar, King 6

Erokspor: Pangos 6, Simmons 14, Cornelie 13, Egehan Arna 12, Love 3, Crawford 18, Erten Gazi, Galloway 14, Thomas Akyazılı 5, Thurman 8, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 10

1. Periyot: 13-31

Devre: 40-63

3. Periyot: 57-84

