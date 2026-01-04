Erokspor, Bursaspor Basketbol deplasmanında kazandı

- Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 105-77 yendi.
- Maç TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı, Erokspor ilk periyot sonunda 31-13 öndeydi.
- Erokspor'da Crawford 18 sayı ile en skorer isim oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bursaspor Basketbol ile Erokspor karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 105-77'lik skorla konuk takım Erokspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Kerem Yılmaz
Bursaspor Basketbol: Childress 13, Parsons 9, Berk Can Akın 6, Konontsuk 18, Nnoko 14, Bora Satır, Delaurier 6, Crawford 5, Yesukan Onar, King 6
Erokspor: Pangos 6, Simmons 14, Cornelie 13, Egehan Arna 12, Love 3, Crawford 18, Erten Gazi, Galloway 14, Thomas Akyazılı 5, Thurman 8, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 10
1. Periyot: 13-31
Devre: 40-63
3. Periyot: 57-84