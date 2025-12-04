Errick McCollum'a göre NBA Avrupa projesi başarılı olacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Errick McCollum, NBA Avrupa projesinin başarılı olacağını düşünüyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Anadolu Efes formalarıyla Türkiye'de yıllarca mücadele eden McCollum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NBA Avrupa projesinin çok ciddi bir şekilde geliştiğini aktararak, "NBA'in olduğu yerde çok ciddi bir ürün vardır. NBA, işleri gerçekten çok profesyonelce yürütüyor. Gerçekten çok iyi organize oluyorlar. İyice düşünmeden bir işe kalkışmıyorlar. Gerekli bilgileri ve verileri önceden toplamış oluyorlar. Önceden araştırmalarını yapıyorlar. Bir yerde NBA'in adı varsa, o proje başarılı olur. Gerekli altyapı ve paraya sahipler. ABD'de neler yaptıklarını görüyoruz. Piyasayı çok iyi biliyorlar." dedi.

"ZAMANLA GELİŞİP İTİBAR KAZANACAK"

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın NBA Avrupa projesinde olması gerektiğini vurgulayarak, "NBA Avrupa projesinin başarılı olması için birkaç önemli takımı bünyelerinde bulundurmak zorundalar. Galatasaray, özel bir kulüp. Bu ligin öncü olmasına katkı sağlayacak bir kulüp. Projenin gelişmesi için zamana ihtiyaçları var. Basketbol Avrupa Ligi'nin de bu seviyeye gelmesi zaman almıştı. Avrupa Ligi, şu anda 26. yaşına geliyor. Bir zamanlar insanlar, Avrupa Ligi projesinin çılgınca olduğunu düşünüyordu. Şimdi geldiği seviyeye bakın. Bence benzer şey NBA Avrupa projesi için de olacak. İki organizasyon arasındaki fark ise NBA'in daha fazla kaynağa, paraya ve bağlantıya sahip olması. NBA, takımları arkasına aldığında Avrupa'yı kontrol edebilir. Bu durum hemen olmaz. Bu organizasyon, zamanla gelişip itibar kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BU ÇOK CİDDİ BİR PROJE"

NBA Avrupa projesinin oyuncuların ilgisini çekebileceğini aktaran ABD'li oyun kurucu, "Bu çok ciddi bir proje. Bu projenin biraz zamana ihtiyacı var. Hemen olacak bir iş de değil. Zamanla gelişecek ve itibar kazanacaklar. Büyük hayran kitlelerini, kaynakları ve parayı arkalarına aldıklarında bu işi başaracaklar. Çok büyük oyuncuları bu lige çekecekler. Düzgün bir şehrin takımı, iyi bir paraya çok kaliteli oyuncuları kadrosuna katabilir. İyi bir hayran kitlesi de televizyon ve pazarlama gelirlerine büyük katkı sağlar." diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki hedeflerine değinen McCollum, "Genç oyunculara sahibiz. Türkiye'deki basketbola alışmış ve sürekli gelişmeyi amaçlayan oyuncuları kadroda bulunduruyoruz. Bu sezon ligde ilk 4'te yer almak istiyoruz. Bu sayede play-off turunda ev sahibi avantajını yakalamak istiyoruz. Türkiye Kupası için de benzer hedefimiz var. Diğer taraftan biliyoruz ki bu, bir süreç. Bu sürecin anahtarı da adım adım ilerlemek. Basketbolda en iyi döneminizi ekim ayında yaşamak istemezsiniz. Çünkü belki sonrasında düşüş yaşayabilirsiniz. Aşama aşama ilerlemek istersiniz. Böylece nisan ve mayıs aylarında en formda dönemimizi yaşayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ YERLİ OYUNCULAR VAR"

Ligin çok iyi bir seviyede olduğunu dile getiren McCollum, "Çok iyi yerli oyuncular var. Yabancı oyuncu sınırlaması da var. Bu durum da takım içinde iyi bir rekabet oluşturuyor. Ligi bu kadar iyi yapan şeylerden biri de çok iyi Türk oyuncuların olması. Bunun yanında 7 yabancı oyuncu oynatabilmemiz de kaliteyi etkiliyor. Bu da size iyi bir rekabet sunuyor. Herkes Türkiye ve İspanya liglerini karşılaştırıyor. İspanya'da yabancı oyuncu limiti var. İspanya'daki çoğu oyuncu, pasaportu olduğu için oynuyor. Avrupa pasaportları olduğu için ABD'li oyuncular gibi kısıtlamaya da girmiyorlar. ABD'li oyuncuları kısıtladığınızda rekabet de azalmış oluyor. Bu sayede İspanyol oyuncular daha güvende hissediyor. İki ABD'li dışında her oyuncunun Avrupa pasaportu olmak zorunda. Türkiye'de bu durum yok ve bu da büyük rekabete yol açıyor." diye konuştu.

"ÇOK FARKLI TAKIMLARIN MÜCADELESİNİ GÖREBİLİYORSUNUZ"

Türkiye ligindeki takımların çok başarılı olduğunu dile getiren McCollum, "Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda çok başarılı işlere imza atıyor. Beşiktaş'ın da bu organizasyonda iyi işler yaptığını görebiliyoruz. Fenerbahçe Beko da temposunu buldu. Çok iyi pas oyunu oynuyorlar. Anadolu Efes, şu anda formda olmasa da iyi bir geçmişe sahip. Başantrenör Ergin Ataman ile şampiyonluk yaşamışlardı. Galatasaray da geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Bu ligde sadece 1-2 başarılı takım yok. Çok farklı takımların mücadelesini görebiliyorsunuz. Hepsi de mücadele ettiği kulvarlarda başarılı olabiliyor." dedi.

"BU TAKIMIN GERÇEKTEN POTANSİYELİ VAR"

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değinen 37 yaşındaki oyuncu, "Her zaman daha iyiye gitmek zorundayız. Buradaki bazı gençler, ilk defa bu kadar büyük bir kulüpte oynuyor. Ayrıca bazıları ilk defa haftada 2 maça çıkıyor. Bence büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yarıştığımız kulvarlarda ilk 4'te yer alabilecek kalitedeyiz. İyi bir pozisyon elde edip, saha avantajını almak istiyoruz. Eşleşmelerimiz de önemli. Şampiyonlar Ligi'nde doğru eşleşmeyi sağlarsan, sağlıklı kalırsan ve en iyi basketbolunu oynarsan, çok büyük bir fark oluşturursun. Biz de kendimizi geliştirip, şampiyonluğu kazanmayı hedefliyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tabii ki kolay değil. Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. En iyi döneminizi en doğru zamanda yaşamalısınız. Ben, çok uzun süredir basketbol oynuyorum. Bunun ne kadar zor olduğunun farkındayım ama bu takımın gerçekten potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARIM, BURADA ÇOK RAHAT"

McCollum, Türkiye'yi çok sevdiğini aktararak, şunları söyledi:

İnsanlarından, yemeklerinden ve kültüründen dolayı Türkiye'yi çok seviyorum. Burada ailemle birlikte çok rahat hissediyorum. İnsanların bana ve çocuklarıma olan yaklaşımlarını çok seviyorum. Ne zaman kızımı veya oğlumu bir yere götürsem, bize aileden biriymişiz gibi davranıyorlar. Bizi kucaklıyorlar. Tanımadığımız insanlar, bize selam verip, çocuklarımıza ilgi gösteriyor. Bu aile atmosferi ve sevgisi benim için çok özel. ABD'de böyle şeylerle pek fazla karşılaşamıyorsunuz. Orada bazen insanlar size ve çocuklarınıza karşı çok fazla cana yakın olmuyor. Bazen bu ırk sorunlarından da kaynaklanabiliyor. Siyahi olsun, beyaz olsun, Türk veya ABD'li olsun, burada bütün çocuklara sevgi gösteriyorlar. Aynı zamanda çocuklarım, burada iyi bir eğitim de alabiliyor. Çocuklarım, burada çok rahat.

"BURADAKİ BASKETBOL, ÇOK ÜST SEVİYEDE"

Türkiye'de forma giymekten mutluluk duyduğunu aktaran tecrübeli basketbolcu, "Buradaki basketbol, çok üst seviyede. Kariyerimi böylesine saygın bir yerde sürdürmem benim ve ailem için harika. Burada oynadığım için çok rahat hissediyorum. Hiç endişe duymadım veya strese girmedim. Ailemin güvende olduğunu biliyorum. Ailem, burada ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bu yüzden ne zaman Türkiye'den ayrılsam sonrasında yeniden bu ülkeye dönüyorum." şeklinde konuştu.

"DENGELİ BİR KADROMUZUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Takım arkadaşlarına değinen ABD'li oyuncu, "Gerçekten genç bir kadroya sahibiz ama bir taraftan bu oyuncular kafa olarak çok olgun. Her zaman üstlerine düşeni yapıyorlar. Genç oyuncularla birlikte oynamayı her zaman sevmişimdir. Takıma tazelik katıyorlar. Bazı genç oyuncular da tecrübeli olanlara saha içinde yardım ediyor. Tecrübeli oyuncularla oynamayı ayrıca seviyorum. Onlar da saha içinde nasıl sakin kalınması gerektiğini biliyorlar. Bence genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan karma bir kadro kurmak en doğrusu. Bu yüzden dengeli bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜZEL BİR KADRO KURDUK"

McCollum, kadroda birçok tecrübeli oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Tecrübeli oyuncular olarak biz de gençlerin geçtiği yoldan geçtik. Christian Bishop gibi benden daha genç oyuncular var. Ayrıca biraz daha orta yaşlı sayılabilecek James Palmer ve Frederick Gillespie gibi oyuncular da var. Bence bu oyuncularla güzel bir kadro kurduk. Çok profesyonel ve karakterli oyunculardan kurulu bir kadroyuz." diye konuştu.

"BURADA İLK ŞAMPİYONLUĞUMU YAŞADIM"

Yeniden Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu olduğunu belirten McCollum, şunları kaydetti:

Galatasaray'ın oyuncusu olmak çok özel bir şey. Bu ülkeye beni ilk Galatasaray getirdi. Bu güzel ülkeyi görme fırsatını Galatasaray sayesinde yakaladım. Bu sıcak insanlarla Galatasaray sayesinde tanıştım. Aynı zamanda burada ilk şampiyonluğumu yaşadım. Tecrübelendim ve zirveye ulaştım, adımı Avrupa'da duyurdum. Bu yüzden Galatasaray, benim ve ailem için çok özel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geri döndüğüm için de çok mutluyum. Burada kazanmaya devam etmek istiyorum. En iyi basketbolumu burada oynamak istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarımın da en iyi seviyeye gelmesi için onlara yardım etmek istiyorum. 'Cim Bom', benim için çok özel. Şampiyon olmayalı biraz zaman oluyor. Ben de şampiyonluk kazanmamıza yardımcı olarak taraftara özel bir şey vermek istiyorum.

"GALATASARAY, BÜYÜK BİR KULÜP"

McCollum, RAMS Park'ın yanına inşa edilecek sarı-kırmızılı basketbol takımının salonuyla ilgili ise "Galatasaray, büyük bir kulüp. Bu yüzden kendi basketbol sahasını yapması lazım. Stadın yanında bir basketbol salonu yapılması, taraftarların işine gelir. Bunu görmek bence güzel olacak. Hemen yanında da otoyol var. Orada alan görmüştüm. Bence orası çok güzel gözüküyor. Her zaman gidebileceğin bir yer olması önemli. Oyuncular için de güzel olacak. Bireysel olarak çalışmak isteyen genç oyuncuların işine gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde çalışma şansına sahibiz. Yine de burayı birçok kulüple paylaşıyoruz. Kendi salonuna sahip olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

"BU LİG, AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ LİGLERİNDEN BİR TANESİ"

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) ekiplerinden Türkiye'ye gelecek basketbolculara tavsiyelerde bulunan McCollum, "İlk yıl, burada biraz zor geçebilir. Bu lig, Avrupa'nın en güçlü liglerinden bir tanesi. Çok yetenekli oyuncular bu ligde mücadele ediyor. Koçlar için de işler kolay değil. Kazanamadığın zaman, kovulma ihtimalin oluyor. Bu yüzden genç oyuncuların rotasyonda yer alması kolay değil. Koçlar, bu yüzden genç oyuncular yerine daha tecrübeli isimlere şans veriyor. Yine de burada oynamak büyük bir fırsat. Bir çaylak için burası büyük bir adım olabilir. Bence bir çaylak, önce 1-2 yıl başka yerde kendini göstermeli. Sonrasında tabii ki burayı tavsiye ederim. Böylece Avrupa'ya daha kolay alışabilirler." şeklinde konuştu.

"BASKETBOLUNUZA ODAKLANMAK ZORUNDASINIZ"

McCollum, İstanbul'daki genç oyuncuların basketbola odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "İstanbul'da oynuyorsanız, etrafınızda dikkatinizi dağıtabilecek çok fazla şey olabilir. Basketbolunuza odaklanmak zorundasınız. 22-24 yaşlarında ailesi olmayan gençler için İstanbul'da olmak kolay değil. İstanbul hayatını ve basketbolu aynı anda idare etmek kolay değil. Belki burası onlar için eğlenceli gelebilir ama basketbola odaklanmak zorundalar. Yaptıkları işin önemini anlayıp, sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor." dedi.

"O DÖNEM YAŞADIĞIM ŞEYLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

McCollum, Basketbol Gelişim Merkezi'nin eski hali olan Abdi İpekçi Spor Salonu'nu özlediğini aktararak, "Abdi İpekçi Spor Salonu, gerçekten çok iyiydi. Şu anki hali de çok güzel ama kesinlikle eski Abdi İpekçi Spor Salonu'nu özlüyorum. Bence Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni de çok güzel yaptılar. Burada her şey var. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ayrı bir ruhu vardı. Oynayana kadar o salondaki ruhu anlayamazsınız. Taraftarın oluşturduğu atmosfer çok iyiydi. Çok güzel akustik vardı. Çok gürültülü maçlarımız oluyordu. Bazen top sesini bile duyamıyordum. Galatasaray ile BKT Avrupa Kupası şampiyonu olduğumuz maçın videolarını izlediğimde hala tüylerim diken diken oluyor. O dönem yaşadığım şeyleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

"BU BAŞARILAR, GENÇ ÇOCUKLARI MOTİVE EDER"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada bitirmesinin çok önemli bir başarı olduğunu belirten McCollum, şunları kaydetti: