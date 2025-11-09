Esenler Erokspor, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

- Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor'u 79-70 yendi.
- Maç, ENKA Spor Salonu'nda oynandı.
- En skorer oyuncular Efianayi ve Crawford oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-70'lik skorla konuk takım Esenler Erokspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Utomi 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 9, Scrubb 3, Franke 18, Blumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 6, Sajus 4
Esenler Erokspor: Crawford 14, Galloway 13, Simmons 8, Cornelie 13, Egehan Arna 11, Pangos 4, Thomas Akyazili 1, Thurman 6, Love 3, Ahmet Düverioğlu 6
1. Periyot: 20-22
Devre: 36-37
3. Periyot: 54-61