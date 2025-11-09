Abone ol: Google News

Esenler Erokspor, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 79-70 yendi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 17:54
  • Maç, ENKA Spor Salonu'nda oynandı.
  • En skorer oyuncular Efianayi ve Crawford oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-70'lik skorla konuk takım Esenler Erokspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: ENKA

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Utomi 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 9, Scrubb 3, Franke 18, Blumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 6, Sajus 4

Esenler Erokspor: Crawford 14, Galloway 13, Simmons 8, Cornelie 13, Egehan Arna 11, Pangos 4, Thomas Akyazili 1, Thurman 6, Love 3, Ahmet Düverioğlu 6

1.⁠ ⁠Periyot: 20-22

Devre: 36-37

3.⁠ ⁠Periyot: 54-61

