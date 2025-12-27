Abone ol: Google News

Halkbank, İstanbul Gençlik'i yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 13'üncü haftasında Halkbank, sahasında İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 17:38
Halkbank, İstanbul Gençlik'i yendi
  • Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.
  • Karşılaşma TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve 148 dakika sürdü.
  • Halkbank maçı 25-23, 23-25, 21-25, 25-22 ve 15-12 setleriyle kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 13'üncü haftasında Halkbank ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.

148 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yıldıray Turan

Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ömercan Burak Karahan, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan, Leal (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Tuna Uzunkol, Sotola)

İstanbul Gençlik: Emre Berat Fırat, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Furkan Aydın (Yiğit Savaş Kaplan, Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)

Setler: 25-23, 23-25, 21-25, 25-22, 15-12

Süre: 148 dakika

