Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında galip geldi

- Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.
- Tijjani Reijnders ve Rayan Cherki, City'nin gollerini attı.
- Bu galibiyetle City 40 puana ulaştı, Forest ise 18 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu.
City Ground'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Tijjani Reijnders ve Rayan Cherki kaydetti. Nottingham Forest'in tek golünü Omari Hutchinson attı.
CITY PUANINI 40'A ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte City 40 puana ulaşırken, Forest 18 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında City, Sunderland'e konuk olacak. Nottingham ise Everton'u ağırlayacak.