EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yarın başlayacak EuroLeague'de Fenerbahçe, yarın Virtus Bologna'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise 26 Kasım Çarşamba günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Göster Hızlı Özet EuroLeague'de 13. hafta maçları yarın başlayacak.

Fenerbahçe, evinde Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Anadolu Efes, 26 Kasım Çarşamba günü Monaco'ya konuk olacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. EuroLeague'de 13. haftanın perdesi yarın açılacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 13. hafta maçları yarın ve 26 Kasım'da oynanacak. FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'İN MAÇLARI Fenerbahçe, yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Geride kalan 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi. Anadolu Efes ise Fransa ekibi Monaco'ya 26 Kasım Çarşamba günü Salle Gaston Medecin'de konuk olacak. Bu sezon 5 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 13. hafta öncesi 15. sırada yer aldı. 13. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI Yarın: 19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa) 20.45 Fenerbahçe-Virtus Bologna (İtalya) 21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya) 21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Real Madrid (İspanya) 22.15 Panathinaikos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan) 22.30 Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya) 26 Kasım Çarşamba: 20.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) 21.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan) 21.30 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes 22.30 Barcelona (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa) Eshspor Haberleri Öğretmenler, Dolmabahçe'de ağırlandı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'a mı geliyor? Dick Advocaat için açıklama