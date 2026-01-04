EuroLeague'de 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Wade Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

SEKİZİNCİ MVP ÖDÜLÜ

Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.