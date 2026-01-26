EuroLeague'de 25. haftada Türk derbisi heyecanı yaşanacak

- Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroLeague'de 29 Ocak Perşembe günü Türk derbisinde karşılaşacak.
- Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.
- EuroLeague 25. hafta maçları 28-30 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 25. haftanın perdesi yarın açılacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 25. hafta maçları; yarın, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.
FENERBAHÇE İLE ANADOLU EFES KARŞILAŞACAK
Türk takımları Fenerbahçe ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
25. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Real Madrid (İspanya)
29 Ocak Perşembe:
20.45 Fenerbahçe-Anadolu Efes
22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)
22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)
22.45 Valencia Basket (İspanya)-Maccabi Papyd (İsrail)
30 Ocak Cuma:
21.30 Monaco (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
22.30 Baskonia (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)
22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos (Yunanistan)