Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç yanıtı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında söylediklerine cevap vermişti.

Sarı-kırmızılı takımın resmi internet sitesinden "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" başlığıyla yapılan açıklamanın ardından Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Sarı-lacivertliler, eski başkan Koç üzerinden üretilen polemikleri reddederek sporun saha içinde kalması, sağduyu ve centilmenlik vurgusu yaptı.

"BİR ÖNCEKİ BAŞKANIMIZIN SAHA DIŞI TARTIŞMALARIN ÖZNESİ HALİNDE GETİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir. Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir. Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir

NELER OLDU?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşılaştığı, bu karşılaşmanın kısa sürede tansiyonu yükselten bir diyaloğa sahne olduğu iddia edildi.

Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital'de yaptığı açıklamada, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını belirtti.

Seten, "Ali Koç, Okan Buruk'a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. 'Senin de...' diyor. Mealen "Senin de sıran gelecek" şeklinde tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.