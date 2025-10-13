EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 4 ve 5. hafta maçları yarın başlayıp, 17 Ekim Cuma günü sona erecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe iki haftayı da İstanbul'da, Anadolu Efes ise bir maçını içeride bir maçını deplasmanda oynayacak.

Yarın Dubai Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe, 5. haftada ise Bayern Münih'i 16 Ekim Perşembe günü ağırlayacak.

4. haftayı Yunan temsilcisi Olympiakos deplasmanında geçirecek Anadolu Efes ise bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'la 5. haftada, İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

PROGRAM

4. hafta:

Yarın:

20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)

20.45 Fenerbahçe-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

21.30 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

15 Ekim Çarşamba:

21.15 Panathinaikos (Yunanistan)-LDLC Asvel (Fransa)

21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Baskonia (İspanya)

5. hafta:

16 Ekim Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)

20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20.45 Fenerbahçe-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

17 Ekim Cuma:

20.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

20.30 Monaco (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)

20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos (Yunanistan)

21.00 LDLC Asvel (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

21.45 Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)