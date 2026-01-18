Okan Buruk hakkında yapılan paylaşımlara yanıt verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakibin hangi savunma dizilişiyle oynayacağını tahmin edemediklerini aktaran Buruk, "Rakibi daha önde bekliyorduk ama rakibimiz daha dipte karşıladı. Zaman zaman 9, zaman zaman da 10 kişiyle iyi savunma yaptılar, iyi mücadele ettiler. İlk yarı girdiğimiz pozisyonlar vardı ama üretmede kendi kalitemizin altında kaldık. Burada bireysel yeteneklere iş düşüyor. Rakibin bu kadar dipte savunma yaptığı yerde öndeki oyuncularınızın yeteneği, beklerin hücuma katılımı ve hızlı oynamak önemli oluyor. Dikine, hat kıran pasları atamadık. Topla oyalandığımız anlar vardı. Ayrıca hücumda çoğalamadığımız, son pasları verecek oyuncu bulamamamız skor üretmemize engel oldu. Erken atacağımız bir gol rakibin katı savunmasını kırabilirdi ama bunu başaramadık. İkinci yarıda benzer şekilde gitti. Kaybettiğimiz toplardan pozisyonlar verdik. Şanssız bir gol yedik. Bu tür maçlarda öne geçmeniz çok önemli. Bunda çok başarılı olamadık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Takım halinde sadece savunmayı düşündüler, bunda da başarılı oldular. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BU İNİŞ VE ÇIKIŞLAR HER TAKIMDA OLABİLİR"

Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a imza attığı ilk güne göre daha fazla motivasyona sahip olduğunu söyledi.

Hem kendisinin hem de oyuncularının motivasyon kaybı olup olmadığının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Motivasyon olarak ilk günden daha fazlası var. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak için çok önemli maça çıkacağız. Bu iniş ve çıkışlar her takımda olabilir. Bundan önceki senelerde de yaşadık. Bu rüzgarlar gelir geçer. Önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle eksik kaldığımız dönemler oldu. Geçirdiğimiz transfer dönemi herkesi etkiliyor. Torreira ile ilgili bile birçok şey çıktı. Ondan bize bir şey gelmedi. Gayet mutlu. Onun dışında bir şey görmüyoruz. Hatta sakatlığı olmasına rağmen Fethiye'ye gelerek takımı destekledi" dedi.

"TARAFTARIMIZA YÜZDE 100 HAK VERİYORUZ"

Okan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak taraftarın eleştirilerine hak verdiğini söyledi.

Transfer dönemlerinin zor olduğunu aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz. Biraz önce başkanımız da soyunma odasına geldi. Hem bize hem de oyuncularımıza moral verdi. Taraftarımız her zaman haklı. Onların istekleri ve bu isteklere cevap vermek çok önemli. Bunun için çok çalışıyoruz. Bazen çok fazla mükemmelliyetçi davrandığımız yerler de oluyor. Transfer döneminde hep en iyisini almak istiyoruz. Bazen kulübü veriyor, oyuncu gelmek istemiyor. Bazen oyuncu gelmek istese de kulübü vermiyor. Zor bir süreç ama transfer ihtiyacımız olduğunu net biliyoruz. Bunun için de önemli çaba sarf ediyoruz. Yarın bir araya gelerek daha hızlı yol alacağız. Soru işaretlerini ortadan kaldırmak, sadece sahaya odaklanmak için bu süreci en hızlı şekilde bitirmek istiyoruz. Onun dışında hiçbir motivasyon eksikliğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Transferi en çok kendisinin ve yöneticilerin istediğini aktaran Buruk, "Üzerimizde baskı oluyor, eleştiri alıyorsunuz. Saha içine odaklanamıyorsunuz. Beni, başkanımızı ve yönetim kurulumuzu yoran bir dönem. Bir an önce imzaların atılmasını en çok biz isteriz. Ancak en iyisini ararken süre geçiyor. Devre arası transferi çok zor. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemiyor. Ben de iyi oyuncumu bırakmam. Çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bitirmek istiyoruz. Taraftarımız söylemlerinde haklı. Bunu biliyoruz. Bir an önce transferi bitirip rahatlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KOMİK VE SAÇMA ŞEYLER GÖRÜYORUZ"

Okan Buruk, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımları 'komik ve saçma' olarak nitelendirdi.

İstanbul'da bir manavdan çıkarken çekilen görüntüsü üzerinden yapılan paylaşımların hatırlatılması üzerine Buruk, şunları söyledi:

Komik ve saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim gündem yapıldı. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar zamanıydı. Hünnap, avokado ve mango almışım. Bir meyveyi de yedim. Sokağa, yere bir şey atmamak benim için çok önemli. Kalan parçayı cebime koydum. Komik şeyler görüyorum. Poşetleri arabama göndermiştim. Saçma sapan şeyler, belaltı vurmalar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Hiçbir şekilde kafama takmıyorum. Sadece işime ve takımıma odaklanıyorum.

"MUSLERA VE MERTENS BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Buruk, sezon başında takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, iki futbolcunun da takımın liderlerinden olduğunu vurgulayarak "Muslera ve Mertens, sadece oyunculıkları değil liderlikleri ve karanterleriyle bizim için önemliydi. Bu tip oyuncuların yokluğunu her zaman hissedersiniz. Onlar ayrıldı ama diğer oyuncularımın iyi niyetinden memnunum. Özellikle Türk oyuncuların soyunma odasındaki varlığı, enerjileri çok önemli. Her zaman bir süreçten geçiyorsunuz. Bunları rahat bir şekilde geçmek için onlara ihtiyaç duyabilirdik. Ancak onların olmadığı yerde diğer oyuncularla bunu kapatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"SEZONA DAHA FAZLA OYUNCUYLA BAŞLAYABİLİRDİK"

Sezon başında 5 önemli transfer yaptıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yazın 5 önemli, doğrudan katkı sağlayacak, soru işaretinin olmadığı elit oyuncu aldık. Burada bir bütçe harcadık. Harcama limitleri var. Sadece Osimhen'e 75 milyon avro verildi. Teknik adamlar hep transfer ister ama bütçeler var. Kulüplere ve oyunculara para ödemek lazım. Maaş yükü çok yükseliyor. İçerideki ödeme planının doğru şekilde gitmesi için kısıtlı kadrolarla yola çıkmanız lazım. Aslında kasım arasından sonra yaşadığımız sakatlıklar, iki oyuncumuzun ceza almasıyla çok eksikdik. Bu dönemde de kadro yapılanması sorgulandı. Sezona daha fazla oyuncuyla başlayabilirdik ama bu sıkıntıyı kasımda yaşadık. Sezon başına dönsek 'keşke' diyebileceğimiz yerler var ama bunu hesap edemiyorsunuz. Bu istememekle veya 'elimde az oyuncu olsun rahat edeyim' diye düşünmekle ilgili değil. Her mevkide oynayan ve bekleyenin olduğu bir dönem vardı. Her şey iyi olduğunda bunu düşünmedik ama şanssız dönemde de 'daha fazla oyuncu olsa' diye düşündük. Bu konuda eleştiri de aldık. Hepsi haklı. Kendi adıma bir şeyler çıkartıyorum. Bunu tekrar yaşamamak için bu hafta bizim açımızdan kritik olacak. En kısa zamanda takviyeleri yapacağız.

Okan Buruk, "Rotasyon için transferde geciktiniz mi?" şeklindeki soru üzerine, "İkisi 23 yaş altında olmak üzere 4 yabancı oyuncu kontenjanımız var. Yolları ayırmaya karar verdiğiniz Yusuf Demir'i kupa maçında ilk 11 oynatmam da eleştirildi. Oyuncularla devam ermeme kararı alsanız da sizin oyuncunuz. Kullanmaya devam etmeniz gerek. Sonrasında satar veya kiralarsınız. Yusuf ile ilgili süreç devam ediyor. Alacağımız oyuncular da Galatasaray'a yakışır olmalı. Çok fazla görüşme yapılıyor. Konuşmalarımız ve hazırlıklarımız var. En kısa sürede bitirmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.