EuroLeague'de en başarılı ülke İspanya

2025-2026 sezonu mücadelesinin yarın başlayacağı EuroLeague'de en fazla şampiyonluğu İspanya ekipleri elde etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanya temsilcileri 14 şampiyonlukla zirvede yer alırken, İtalya takımları da 13 kez kupanın sahibi oldu.

İspanya, son olarak 2022-2023 sezonunda Real Madrid ile şampiyonluk sevinci yaşadı. İtalya ise en son 2001'de Bologna ile kupayı müzesine götürdü.

TÜRK EKİPLERİNDEN 4 ŞAMPİYONLUK

EuroLeague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaşarak, Türkiye'ye bu organizasyonda ilk kupasını kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i, ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise Abu Dabi'de organize edilen Dörtlü Final'de ilk olarak Panathinaikos'u, finalde de Monaco'yu yenerek 8 yıl sonra kupanın sahibi oldu.

Anadolu Efes ise 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kupayı Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi. Lacivert-beyazlı takım, 2020-2021 sezonunda Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de önce Rusya ekibi CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Dörtlü Final'de ilk olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'a sonra da finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'e üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

YUNANİSTAN TEMCİLERİ 10 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcileri 10 şampiyonluk kazandı.

Organizasyonda Panathinaikos 7, Olympiakos ise 3 defa kupanın sahibi oldu.

Panathinaikos, son şampiyonluğunu 2023-2024 sezonunda Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde elde etti.

RUSYA'NIN 8 KUPASI VAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu 8 şampiyonluğun tümüne CSKA Moskova ulaştı. Moskova temsilcisi, son olarak 2018-2019'da kupanın sahibi oldu.