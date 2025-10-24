EuroLeague'in Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yendi

- EuroLeague'in 6. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i deplasmanda 79-69 yendi.
- Fenerbahçe, bu galibiyetle EuroLeague'deki 3. zaferini elde etti ve bir sonraki maçında Valencia'ya konuk olacak.
- Anadolu Efes ise sezonun 4. yenilgisini aldı ve Paris Basketball deplasmanına gidecek.
EuroLeague'in 6. haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırladı.
Fenerbahçe, mücadeleyi 79-69'luk skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Valencia'ya konuk olacak.
4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes ise Paris Basketball deplasmanına gidecek.
ANADOLU EFES: 69: FENERBAHÇE: 79
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Alberto Baena (İspanya)
Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 17, Cordinier 10, Smits 8, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer, Loyd 9, Dessert 3, Dozier 1, Swider, Erkan Yılmaz
Fenerbahçe Beko: Hall 12, Tarık Biberovic 8, Horton-Tucker 5, Jantunen, Birch 6, Melli 7, Wilbekin 12, Onuralp Bitim, Baldwin 10, Bacot 9, Colson 10
1. Periyot: 24-18
Devre: 43-44
3. Periyot: 58-58
Beş faulle çıkanlar: 34.57 Ercan Osmani, 39.16 Smits (Anadolu Efes)