Fenerbahçe, Baskonia'yı eli boş gönderdi

Fenerbahçe, EuroLeague'in 24. haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 84-71 yendi.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 01:21
  • Fenerbahçe, EuroLeague'in 24. haftasında ağırladığı Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, bu galibiyetle 16. zaferini elde ederek Anadolu Efes ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
  • Baskonia ise 16. yenilgisini aldı ve Zalgiris ile oynayacak.

EuroLeague'in 24. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya ekibi Baskonia'yı konuk etti.

Fenerbahçe, mücadeleyi 84-71'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlayacak.

16. yenilgisini yaşayan Baskonia ise Zalgiris ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE: 84 - BASKONIA: 71

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Fenerbahçe: Horton Tucker 21, Hall 10, Tarık Biberovic 12, Melli 5, Birch 2, Bacot, Metecan Birsen 2, Baldwin 11, De Colo 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Melih Mahmutoğlu 3

Baskonia: Forrest 5, Villar 2, Radzevicius, Kurucs 10, Diop 6, Diakite 7, Simmons 13, Omoruyi 14, Luwawu-Cabarrot 9, Spagnolo 2, Frisch 3, Joksimovic

1. Periyot: 21-20

Devre: 42-38

3. Periyot: 69-50

Beş faulle çıkanlar: 36.30 Jantunen, 38.10 Metecan Birsen (Fenerbahçe)

