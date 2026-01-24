Fenerbahçe, Baskonia'yı eli boş gönderdi

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 24. haftasında ağırladığı Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.
- Fenerbahçe, bu galibiyetle 16. zaferini elde ederek Anadolu Efes ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
- Baskonia ise 16. yenilgisini aldı ve Zalgiris ile oynayacak.
EuroLeague'in 24. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya ekibi Baskonia'yı konuk etti.
Fenerbahçe, mücadeleyi 84-71'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlayacak.
16. yenilgisini yaşayan Baskonia ise Zalgiris ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE: 84 - BASKONIA: 71
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)
Fenerbahçe: Horton Tucker 21, Hall 10, Tarık Biberovic 12, Melli 5, Birch 2, Bacot, Metecan Birsen 2, Baldwin 11, De Colo 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Melih Mahmutoğlu 3
Baskonia: Forrest 5, Villar 2, Radzevicius, Kurucs 10, Diop 6, Diakite 7, Simmons 13, Omoruyi 14, Luwawu-Cabarrot 9, Spagnolo 2, Frisch 3, Joksimovic
1. Periyot: 21-20
Devre: 42-38
3. Periyot: 69-50
Beş faulle çıkanlar: 36.30 Jantunen, 38.10 Metecan Birsen (Fenerbahçe)