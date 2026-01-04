Fenerbahçe, Beşiktaş'a ligdeki ilk yenilgisini yaşattı

Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 101-87 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

04.01.2026
  • Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş'ı 101-87 mağlup etti.
  • Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken Fenerbahçe 12. galibiyetini aldı.
  • Fenerbahçe bir sonraki maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak; Beşiktaş ise Galatasaray ile karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 101-87'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 12. galibiyetini alan Fenerbahçe, ligdeki bir sonraki maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

BEŞİKTAŞ: 87 - FENERBAHÇE: 101

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş: Mathews 12, Dotson 13, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 14, Zizic 10, Berk Uğurlu 2, Morgan 17, Lemar 7, Canberk Kuş 2, Anthony Brown 5

Fenerbahçe: Horton Tucker 27, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Melli, Birch 2, Metecan Birsen 11, Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 7, Jantunen 6, Hall 13, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 24-23

Devre: 47-48

3. Periyot: 62-82

