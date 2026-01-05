Süper Lig ekibinden Necip Uysal sürprizi

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Beşiktaş'tan Necip Uysal'a talip oldu.

Ajansspor'da yer alan habere göre, İstanbul ekibi, iki futbolcuya da transfer teklifini iletti.

Necip Uysal'ın kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği için teklifi kabul etmediği belirtildi.

KARAGÜMRÜK İSTEDİ: NECİP REDDETTİ

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Mert Günok'la birlikte kadro dışı bırakılmış ve kendilerinden takım bulmaları istenmişti.

Necip Uysal kadro dışı kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini açıklamıştı.

NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMASI

Deneyimli oyuncu paylaşımında, "Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.