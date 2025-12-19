Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Casademont Zaragoza'ya fark attı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 31 sayı farkla 95-64 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 00:01
Fenerbahçe, Casademont Zaragoza'ya fark attı
  • Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı 95-64 yendi.
  • Sarı-lacivertliler, maç boyunca üstün bir performans gösterdi ve Gustafson 27 sayı ile en skorer oyuncu oldu.
  • Fenerbahçe, ikinci turda ikinci galibiyetini alırken Zaragoza ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nun ikinci haftasında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaştı.

Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe'de yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 32-15 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyodu dengeli geçerken Fenerbahçe, devre arasına 55-36 önde girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, üstün bir oyunla üçüncü çeyreği 76-49 önde bitirdi.

Farklı üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, sahadan 95-64 galip ayrıldı.

SÜRE BULAN 9 İSİMDEN 8'İ SKOR KATKISI YAPTI

Süre alan 9 oyuncunun 8'inden skor katkısı alan Fenerbahçe'de 27 sayı üreten Gustafson maçın en skoreri oldu.

Sarı-lacivertlilerde Rupert 16 sayı, 6 ribaunt, Meesseman 14 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, McBride 14 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Allemand 8 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Williams 8 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Sevgi Uzun 5 sayı, Alperi Onar ise 3 sayıyla mücadele etti.

Ev sahibi takımda ise 18 sayı, 10 ribauntla double-double yapan Hempe'nin performansı farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

FENERBAHÇE KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Organizasyonda ilk turda C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-lacivertli takım, bu turdaki ikinci maçını da kazandı.

Casademont Zaragoza ise ikinci turdaki ilk yenilgisini yaşadı.

Eshspor Haberleri