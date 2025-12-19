Emlak Konut, Perfumerias Avenida'ya yenildi

- Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off rövanş maçında Perfumerias Avenida'ya 71-59 yenilerek elendi.
- İspanyol ekip, maçın başından beri üstünlüğü elinde tutarak Emlak Konut'u mağlup etti.
- İlk maçı da kazanan Perfumerias Avenida, son 16 turuna yükseldi.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaştı.
Municipal Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-16 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 43-28 üstün gitti.
Perfumerias Avenida, maç boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Emlak Konut karşısında üçüncü periyodunu 58-48 önde geçtiği mücadeleyi 71-59 kazandı.
EN SKORER İSİMLER CAVE VE THOMAS
Khadijiah Cave 18 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Emlak Konut'ta ise Jessica Thomas'ın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
EMLAK KONUT ELENDİ
İlk maçı da 81-78 kazanan Perfumerias Avenida, bu sonuçla son 16 turuna kaldı. Emlak Konut ise turnuvaya veda etti.