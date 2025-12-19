Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Çok basit hatalar yaptık

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.

Konuk olduğu Mainz'a 2-0 yenilen temsilcimiz Samsunspor, 10 puanla 12. sırayı alarak play-offlara kaldı.

Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek.

"ÇOK BASİT HATALAR YAPTIK"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Mainz'ın hak ederek kazandığını dile getirdi.

Samsunspor adına üzücü olduğunu aktaran Reis, "Beklediğimiz gibi oynamadık maalesef. İlk yarıdaki pozisyonda o gol olsaydı belki bir dönüm noktası olabilirdi. Çok basit hatalar yaptık. Daha iyi defans yapabilirdik" dedi.

Reis, ikili mücadelelerde de kötü olduklarına dikkat çekerek, "Mainz, daha fazla kazandı ikili mücadeleleri. Bir oyuncumuz daha sakatlandı. Daha iyi oynamak için tabii ki çalışacağız. Sonuç olarak play-offlara kaldık. Sonuçta çok kısa bir süre sonra pazar günü oynamamız gereken bir karşılaşma var. Daha sonrasında yine kısa bir aradan sonra oynamamız gereken kupa karşılaşması var. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede tekrardan bize katılırlar. Açıkçası bizim adımıza zor bir dönem. Var olan sakatlıklar sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz ama bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.