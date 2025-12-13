Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e şans tanımadı

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin'i 90-81 mağlup etti.
- Müsabaka, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi takım üstün geldi.
- Fenerbahçe'de Meesseman 19 sayı ile takımına katkı sağladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-81'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14
1. Periyot: 25-13
Devre: 53-37
3. Periyot: 78-55