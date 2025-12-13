Abone ol: Google News

Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e şans tanımadı

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği ÇBK Mersin'i 90-81 yendi.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 19:02
Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e şans tanımadı
  • Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin'i 90-81 mağlup etti.
  • Müsabaka, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi takım üstün geldi.
  • Fenerbahçe'de Meesseman 19 sayı ile takımına katkı sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-81'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural

ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14

1. Periyot: 25-13

Devre: 53-37

3. Periyot: 78-55

